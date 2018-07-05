НОВОСТИ | Общество







05.07.2018 13:36 На улице Советской в Туле ремонтируют тротуар "Вести-Тула"





| фото |



Также в рамках ремонта предусмотрены - установка бортовых камней, тактильной плитки, пешеходных ограждений и бетонных полусфер на тротуарах, обустройство покрытия остановок и ремонт люков смотровых колодцев.



Общая стоимость работ по данному объекту составляет почти 22 млн. руб. Завершить работы в соответствии с заключенным муниципальным контрактом планируется в срок до 1 сентября 2018 года.









В Туле на улице Советской стартовали работы по ремонту тротуара общей площадью более 15 тыс. кв. м. На большей части тротуара будет уложена плитка, оставшаяся часть будет заасфальтирована.Также в рамках ремонта предусмотрены - установка бортовых камней, тактильной плитки, пешеходных ограждений и бетонных полусфер на тротуарах, обустройство покрытия остановок и ремонт люков смотровых колодцев.Общая стоимость работ по данному объекту составляет почти 22 млн. руб. Завершить работы в соответствии с заключенным муниципальным контрактом планируется в срок до 1 сентября 2018 года.

Читать @gtrktula

















