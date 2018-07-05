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05.07.2018 13:21 На тульские дороги наносят разметку "Вести-Тула"





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Заключен контракт и на приведение в нормативное состояние участков вблизи учебных заведений в Советском округе. Так, у 13 центров образования помимо нанесения разметки, обрезки кустарника и установки знаков будут проведены работы по установке ограждений безопасности и светофоров. Полностью обустроены два таких объекта, шесть – в работе.





В Туле активно взялись за нанесение дорожной разметки. Уже выполнена работа на улице Чмутова, Павшинском мосту, на парковочном пространстве улиц Союзной, Оружейной, Оружейного переулка, обозначены велодорожка на набережной Упы, пешеходные переходы по улицам Чмутова и Ленина. Разметка выполняется холодным пластиком, термопластиком, краской.Заключен контракт и на приведение в нормативное состояние участков вблизи учебных заведений в Советском округе. Так, у 13 центров образования помимо нанесения разметки, обрезки кустарника и установки знаков будут проведены работы по установке ограждений безопасности и светофоров. Полностью обустроены два таких объекта, шесть – в работе.

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