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05.07.2018 13:17 На тульских участках федеральных дорог ввели ограничения "Вести-Тула"





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Проезд для него разрешается с 22-х часов до 10-ти утра следующего дня. Ограничения распространяются на транспортные средства, нагрузка на оси которых превышает предельно допустимые сезонные значения, но не коснутся пассажирских перевозок автобусами и отдельных категорий грузов.





На тульских участках федеральных дорог М-2 «Крым», Калуга-Орел, и Калуга Рязань с сегодняшнего дня и до 31 августа вводится летнее ограничение для большегрузного транспорта при дневной температуре свыше 32 градусов.Проезд для него разрешается с 22-х часов до 10-ти утра следующего дня. Ограничения распространяются на транспортные средства, нагрузка на оси которых превышает предельно допустимые сезонные значения, но не коснутся пассажирских перевозок автобусами и отдельных категорий грузов.

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