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НОВОСТИ | Общество



05.07.2018 12:52 Сергей Сабина: одних стамесок у меня более ста видов
Полина Ермолаева



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Увлечения у людей разные. Одним, после работы милее союз дивана и телевизора, другим стамеска и наждак. Сергей Сабина, давно решил – творчество – лучший способ разрядиться. Золотые руки и светлая голова, помноженные на страстную увлеченность, привели его к хобби, которое сложно назвать тривиальным. Он создает красоту и применимую в быту, и усладу для очей эстэтов.

Все произведения Сергея создаются в пространстве метр на два. Балкон – это мастерская, и, судя по всему, самая его любимая комната в квартире. Тут он может сидеть часами, а то и месяцами, ведь на самые сложные работы уходит по полгода. «У меня здесь собраны инструменты. Одних стамесок более ста видов», - говорит Сергей.

Он любит Поленова, часами изучает старинные улочки Тулы в документах, за деталями от Баташовских самоваров, которые зачастую украшают его очередную задумку, ездит в Измайлово. И пусть, по рождению, Сергей вовсе не туляк, но каждую свою работу мастер наделяет душою нашего края!

Никакой коммерции – только творчество, на вопросы, почему не продаете, Сергей начинает смущаться. Кажется и деньги ему нужны только для того, чтобы совершить очередной рейд на барахолку за удивительными предметами старины, которым потом маэстро сможет подарить новую жизнь.















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