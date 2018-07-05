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05.07.2018 12:36 На окраине Дубны ликвидировали свалку Мария Кузнецова





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Активность местной власти понятна. На днях прокуратура подала исковое заявление в суд на администрацию. За вот такую стихийную свалку на окраине поселка. Снимки мусора жители разместили на интерактивной карте свалок, которую заполняет Общероссийский народный фронт. «После направления иска и опубликования данной информации в СМИ администрацией района осуществлен вывоз бытового мусора. Свалка убрана», - говорит прокурор Дубенского района Дмитрий Иевлев.



Как рассказал глава администрации Дубенского района Кирилл Гузов, «…определить людей, выбрасывающих мусор в неположенных местах, очень сложно. Бывает, что приходится рыться в мусорных кучах, чтобы найти, например, какие-либо бумаги с именами людей и их контактами. Некоторых удалось разыскать и выписать им штраф».



А вот въезд в Дубну. Здесь была, как писали жители, ужасная свалка, которая все время росла. Активист Общероссийского народного фронта проверяет на месте - чисто ли. «Было направлено обращение в администрацию поселка Дубна, с требованием ликвидировать свалку. В течение месяца-двух эта работа была выполнена. Мусор практически весь вывезен», - говорит активист Общероссийского народного фронта в Тульской области Мария Церквина.



Всего за полтора года жители Тульской области пожаловались на 530 стихийных свалок. Вывозят их на бюджетные деньги. Поэтому в итоге за нарушителей платит весь населенный пункт.

Если в контейнер падает пакет - это по правилам. А вот кидать сюда спиленные ветки и строительный мусор нельзя. Для жителей Дубны висят объявления, телефоны нужных организаций, но их не замечают. Если есть свидетели, администрация штрафует нарушителей, в планах - рейды на машинах с видеорегистраторами.Активность местной власти понятна. На днях прокуратура подала исковое заявление в суд на администрацию. За вот такую стихийную свалку на окраине поселка. Снимки мусора жители разместили на интерактивной карте свалок, которую заполняет Общероссийский народный фронт. «После направления иска и опубликования данной информации в СМИ администрацией района осуществлен вывоз бытового мусора. Свалка убрана», - говорит прокурор Дубенского района Дмитрий Иевлев.Как рассказал глава администрации Дубенского района Кирилл Гузов, «…определить людей, выбрасывающих мусор в неположенных местах, очень сложно. Бывает, что приходится рыться в мусорных кучах, чтобы найти, например, какие-либо бумаги с именами людей и их контактами. Некоторых удалось разыскать и выписать им штраф».А вот въезд в Дубну. Здесь была, как писали жители, ужасная свалка, которая все время росла. Активист Общероссийского народного фронта проверяет на месте - чисто ли. «Было направлено обращение в администрацию поселка Дубна, с требованием ликвидировать свалку. В течение месяца-двух эта работа была выполнена. Мусор практически весь вывезен», - говорит активист Общероссийского народного фронта в Тульской области Мария Церквина.Всего за полтора года жители Тульской области пожаловались на 530 стихийных свалок. Вывозят их на бюджетные деньги. Поэтому в итоге за нарушителей платит весь населенный пункт.









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