НОВОСТИ | Общество







05.07.2018 12:09 Тульские улицы становятся полосой препятствий для слабовидящих Алексей Еремин





| фото |



Как правило, эти люди жаловаться вообще не привыкли. Лишь в разговоре Андрей Концов отмечает, что когда в городе говорят о создании доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, то почему-то имеют в виду сооружение одних пандусов, въездов для инвалидных колясок, между тем самая острая проблема - это само передвижение по улицам.



Каждый выход на улицу - испытание. В этом сюжете о сверхбарьерной среде мы вовсе выводим за рамки прочее: например, походы по магазинам. Кто-нибудь когда-нибудь видел ценники, выбитые в Брайле? Впрочем, для людей с инвалидностью и без того немало сюрпризов в облцентре.



По словам начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Алексея Крыгина, «…в городе оборудовано порядка 140 перекрестков с тактильной плиткой. Постоянно ведется мониторинг ее состояния. Те участки, где она пришла в негодность, включены в план по ее замене».



Программа «Доступная среда» обеспечила их низкопольными автобусами, тактильной плиткой на перекрёстках и даже тактильно-звуковыми мнемосхемами на остановках. Только вот она почти всегда молчит. По словам самих инвалидов улицы Тулы по-прежнему остаются для них по большей части полосой препятствий и не всегда преодолимой. Это касается не только тактильной плитки. Но ситуация, безусловно, меняется.



Каково это жить в полной темноте? Просто закрыть глаза и попробовать пройти по улице несколько метров, ориентируясь в пространстве лишь при помощи белой трости и интуиции – согласитесь, задача, непростая. Вот остановочный павильон на площади Московского вокзала, как неприступная крепость. Здесь не то что слепой, но и зрячий рискует буквально провалиться в яму.Как правило, эти люди жаловаться вообще не привыкли. Лишь в разговоре Андрей Концов отмечает, что когда в городе говорят о создании доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, то почему-то имеют в виду сооружение одних пандусов, въездов для инвалидных колясок, между тем самая острая проблема - это само передвижение по улицам.Каждый выход на улицу - испытание. В этом сюжете о сверхбарьерной среде мы вовсе выводим за рамки прочее: например, походы по магазинам. Кто-нибудь когда-нибудь видел ценники, выбитые в Брайле? Впрочем, для людей с инвалидностью и без того немало сюрпризов в облцентре.По словам начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Алексея Крыгина, «…в городе оборудовано порядка 140 перекрестков с тактильной плиткой. Постоянно ведется мониторинг ее состояния. Те участки, где она пришла в негодность, включены в план по ее замене».Программа «Доступная среда» обеспечила их низкопольными автобусами, тактильной плиткой на перекрёстках и даже тактильно-звуковыми мнемосхемами на остановках. Только вот она почти всегда молчит. По словам самих инвалидов улицы Тулы по-прежнему остаются для них по большей части полосой препятствий и не всегда преодолимой. Это касается не только тактильной плитки. Но ситуация, безусловно, меняется.









Читать @gtrktula

















