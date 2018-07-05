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НОВОСТИ | Общество



05.07.2018 12:09 Тульские улицы становятся полосой препятствий для слабовидящих
Алексей Еремин



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Каково это жить в полной темноте? Просто закрыть глаза и попробовать пройти по улице несколько метров, ориентируясь в пространстве лишь при помощи белой трости и интуиции – согласитесь, задача, непростая. Вот остановочный павильон на площади Московского вокзала, как неприступная крепость. Здесь не то что слепой, но и зрячий рискует буквально провалиться в яму.

Как правило, эти люди жаловаться вообще не привыкли. Лишь в разговоре Андрей Концов отмечает, что когда в городе говорят о создании доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, то почему-то имеют в виду сооружение одних пандусов, въездов для инвалидных колясок, между тем самая острая проблема - это само передвижение по улицам.

Каждый выход на улицу - испытание. В этом сюжете о сверхбарьерной среде мы вовсе выводим за рамки прочее: например, походы по магазинам. Кто-нибудь когда-нибудь видел ценники, выбитые в Брайле? Впрочем, для людей с инвалидностью и без того немало сюрпризов в облцентре.

По словам начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Алексея Крыгина, «…в городе оборудовано порядка 140 перекрестков с тактильной плиткой. Постоянно ведется мониторинг ее состояния. Те участки, где она пришла в негодность, включены в план по ее замене».

Программа «Доступная среда» обеспечила их низкопольными автобусами, тактильной плиткой на перекрёстках и даже тактильно-звуковыми мнемосхемами на остановках. Только вот она почти всегда молчит. По словам самих инвалидов улицы Тулы по-прежнему остаются для них по большей части полосой препятствий и не всегда преодолимой. Это касается не только тактильной плитки. Но ситуация, безусловно, меняется.
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