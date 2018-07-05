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НОВОСТИ | Общество



05.07.2018 11:49 Дождутся ли жители «Петровского квартала» горячей воды?
Надежда Долгих



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В общей сложности 20 дней жители «Петровского квартала» провели без горячей воды. Это не считая профилактического отключения. Из крана течет холодная. А вокруг кастрюльки и тазики. Хотя бы газ есть, говорит хозяйка квартиры, нагревая очередную порцию воды. Урегулировать ситуацию обещали ко 2 июля, однако люди до сих пор в неведении.

Поставку газа на котельную прекратил «Газпром межрегионгаз Тула» сначала с 7 по 10 июня, потом с 20-го за долги ресурсоснабжающей организации «Энергорусурс». Сумма задолженности - почти 8 миллионов рублей. 29 июня состоялся суд, решение которого было, конечно, в пользу жителей: газоснабжение восстановить незамедлительно.

«Мы, естественно, исполнили решение суда. В настоящий момент ни копейки не поступило после решения суда. Поэтому мы, как поставщик газа, оставляем за собой возможность обанкротить данное предприятие, расторгнуть договор и соответственно ограничить поставки газа этому предприятию, если ситуация в ближайшие дни не изменится», - говорит начальник отдела расчета с бюджетами ООО «Газпром межрегионгаз Тула» Владимир Жучков.

Судом также признано незаконным бездействие «Энергоресурса». «Мы, как с самим заявлением, так и с решением Ленинского районного суда не согласны, поскольку полагаем, что оно носило сугубо формальный характер. Одно из требований - признание бездействия незаконным. При этом прокуратура не указала, какие действия, по ее мнению, необходимо было еще исполнить, кроме тех которые мы исполняли на момент подачи заявления», - говорит юрист ООО «Энергоресурс» Сергей Сорокин.

«Энергоресурс» ведет процессы по неуплате с управляющими компаниями в арбитражном суде. По словам помощника прокурора Ленинского района Ивана Беркутова, «…взаимоотношения «Энергоресурса» и управляющих компаний - это их взаимоотношения. Это не освобождает от обязанности по исполнению заключенных договоров на поставку газа. Любая компания, осуществляющая предпринимательскую деятельность, понимает, что есть такое понятие – предпринимательский риск».

Следуя дальше по цепочке, кто прав, кто виноват, мы вернулись к одной из управляющих компаний «Новый квартал». «В «Петровском квартале» сбор равняется 30%. То есть население должно за услуги 12 миллионов рублей. Те деньги, которые с населения собираются, мы добросовестно передаем в «Энергоресурс». Если сбор не на уровне, мы предпринимаем меры, ведем исковую работу, работаем с задолжниками», - утверждает специалист по связям с общественностью УК «Новый квартал» Максим Елистратов.

Судиться друг с другом компании могут бесконечно, Процесс идет. Главное, чтобы жители, которые исправно платят по счетам, не испытывали трудностей с получением оплаченных услуг.

















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