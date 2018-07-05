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НОВОСТИ | Общество



05.07.2018 11:14 Дольщикам 1-ого Юго-Восточного микрорайона рассказали, когда они получат ключи от квартир
София Гафарова



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В подвешенном состоянии тульские дольщики находятся вот уже больше года. В начале строительства домов 1-го Юго-Восточного микрорайона все шло живо и по плану, но к конце прошлого года все застопорилось. Долгожданного новоселья в марте 2018-го не состоялось.

Застройщиком комплекса выступает строительная компания «Фаворит», которая в 2015 году приобрела права у компании «Ин-групп» на возведение шести домов. По соглашению в обязательства «Фаворита» входило строительство жилья и благоустройство территорий. Но прежде «Ин-групп» должна была обеспечить объекты магистральными сетями с реализацией всех технических условий.

По словам генерального директора строительной компании «Фаворит» Аркадия Никифорова, «…компания «Ин-групп» не смогла вовремя выполнить свои обязательства. Самый проблемный вопрос – канализация стоков. В силу очень тяжелых погодных условий конца 2017 года и технических сложностей потребовалось больше времени».

Напуганные многочисленными историями обманутых дольщиков, туляки обратились за помощью к губернатору. Алексей Дюмин приехал на стройку, чтобы лично поговорить с обеими сторонами и найти главный ответ на вопрос: когда ждать ключи от новых квартир? Как заверил Аркадий Никифоров, «…дом №12 будет введен в эксплуатацию в октябре этого года, дом 23 – в середине 2019-го». «Возьмем застройщика на особый контроль», - сказал глава региона, обращаясь к будущим жильцам дома.

Два дома уже сданы в эксплуатацию. Первые счастливчики решили показать свою квартиру губернатору и заверили, что жилье им нравится. Что касается будущих новоселов, не только этого микрорайона, Алексей Дюмин пообещал держать их в курсе через ответственных лиц. Порядка 20 недостроенных по вине застройщика домов находятся на контроле правительства области. Это должно послужить гарантией для людей, что они получат долгожданное жилье.

















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