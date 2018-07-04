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04.07.2018 14:38 Коллекцию музея гармони деда Филимона пополнили новые экспонаты "Вести-Тула"





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Еще один экспонат – немецкий аккордеон 1930-х годов. С чудесным старинным звуком, характерным для германских инструментов. «Этот аккордеон очень необычен. – Говорит музыкант Александр Федосеев. – У него изогнутый гриф. Это было сделано для удобства игры, чтобы рука двигалась сектором, во время исполнения на инструменте».



В музее гармони деда Филимона – новые экспонаты. Один из них – уникальный старинный баян. Выпущен он еще до революции, в начале 20-ого века. Сделан он некогда известным мастером Василием Самсоновым в Санкт-Петербурге. Музыкальный инструмент системы Стерлигова, изобретателя трех, а впоследствии четырехрядного баяна. Сейчас он не играет. Но после реставрации зазвучит. Молчаливых инструментов в музее почти нет.Еще один экспонат – немецкий аккордеон 1930-х годов. С чудесным старинным звуком, характерным для германских инструментов. «Этот аккордеон очень необычен. – Говорит музыкант Александр Федосеев. – У него изогнутый гриф. Это было сделано для удобства игры, чтобы рука двигалась сектором, во время исполнения на инструменте».











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