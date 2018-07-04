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04.07.2018 14:39 В Первомайский дом-интернат приехали участники пилотного проекта "Вести-Тула"





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Сегодня гости посмотрели, как сейчас устроена работа Первомайского дома-интерната и обсудили эффективную практику межведомственного взаимодействия.



В Тульской области проект планируется внедрять поэтапно в течение трех лет. До конца года планируется подготовить около 600 специалистов в системе социального обслуживания, 29 врачей и 20 медсестер.



Сейчас создается региональная база данных пожилых людей и инвалидов, кому нужна долговременная помощь. Первыми в проект будут включены социальные учреждения Тулы, а также Щекинского и Богородицкого районов. Среди них – Первомайский дом-интернат.





Сегодня Первомайский дом-интернат для престарелых и инвалидов посетили участники пилотного проекта «Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами». Помимо Тульской в нем участвуют ещё пять областей - Волгоградская, Костромская, Новгородская, Псковская и Рязанская. В недалеком будущем к ним примкнет и Тамбовская.Сегодня гости посмотрели, как сейчас устроена работа Первомайского дома-интерната и обсудили эффективную практику межведомственного взаимодействия.В Тульской области проект планируется внедрять поэтапно в течение трех лет. До конца года планируется подготовить около 600 специалистов в системе социального обслуживания, 29 врачей и 20 медсестер.Сейчас создается региональная база данных пожилых людей и инвалидов, кому нужна долговременная помощь. Первыми в проект будут включены социальные учреждения Тулы, а также Щекинского и Богородицкого районов. Среди них – Первомайский дом-интернат.

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