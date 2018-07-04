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04.07.2018 13:35 «Театральный дворик» станет еще и карнавалом "Вести-Тула"





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В этом году организаторы решили отказаться от удаленных мест, таких как Баташевский сад, но зато в новом ракурсе предстанет городской центр. «Когда я задумывала фестиваль уличных театров, мне хотелось, чтобы те пространства, к которым туляки привыкли, они их увидели в новом ракурсе», - говорит генеральный продюсер фестиваля «Театральный дворик» Марина Мазанова.



Зрители уличного театра всегда участники, но в этот раз могут быть и на первых ролях - в программе парикмахерское шоу, где мастера высочайшего уровня будут создавать на туляках удивительные прически, закуплены десятки пар барабанных палочек, чтобы все желающие смогли дополнить барабанное шоу. В программе традиционно пиротехника, клоунада, пантомима, цирк и музыка. Закрытие фестиваля пройдет на набережной Упы, специальный гость - музыкальный коллектив «Волга-волга» из Казани. И на этот раз завершится праздник не просто фейерверком, а настоящим высотным салютом.



В этом году фестиваль «Театральный дворик» стартует 20 июля и начнется с традиционного шествия, а после начнут работать параллельно три площадки. В субботу кульминация - театральный марафон. Первыми начнут работать так называемые верхние площадки - в районе Автовокзала, и с приближением вечера действо будет спускаться по проспекту Ленина к самому Кремлю.В этом году организаторы решили отказаться от удаленных мест, таких как Баташевский сад, но зато в новом ракурсе предстанет городской центр. «Когда я задумывала фестиваль уличных театров, мне хотелось, чтобы те пространства, к которым туляки привыкли, они их увидели в новом ракурсе», - говорит генеральный продюсер фестиваля «Театральный дворик» Марина Мазанова.Зрители уличного театра всегда участники, но в этот раз могут быть и на первых ролях - в программе парикмахерское шоу, где мастера высочайшего уровня будут создавать на туляках удивительные прически, закуплены десятки пар барабанных палочек, чтобы все желающие смогли дополнить барабанное шоу. В программе традиционно пиротехника, клоунада, пантомима, цирк и музыка. Закрытие фестиваля пройдет на набережной Упы, специальный гость - музыкальный коллектив «Волга-волга» из Казани. И на этот раз завершится праздник не просто фейерверком, а настоящим высотным салютом.









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