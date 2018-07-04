Большая вода:
Источник счастливой жизни
Тульская набережная:
Проект-адреналин
Неизбежное:
Капремонт дорожает
Платная парковка:
Ушли в минус


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



04.07.2018 13:35 «Театральный дворик» станет еще и карнавалом
"Вести-Тула"



| фото |
В этом году фестиваль «Театральный дворик» стартует 20 июля и начнется с традиционного шествия, а после начнут работать параллельно три площадки. В субботу кульминация - театральный марафон. Первыми начнут работать так называемые верхние площадки - в районе Автовокзала, и с приближением вечера действо будет спускаться по проспекту Ленина к самому Кремлю.

В этом году организаторы решили отказаться от удаленных мест, таких как Баташевский сад, но зато в новом ракурсе предстанет городской центр. «Когда я задумывала фестиваль уличных театров, мне хотелось, чтобы те пространства, к которым туляки привыкли, они их увидели в новом ракурсе», - говорит генеральный продюсер фестиваля «Театральный дворик» Марина Мазанова.

Зрители уличного театра всегда участники, но в этот раз могут быть и на первых ролях - в программе парикмахерское шоу, где мастера высочайшего уровня будут создавать на туляках удивительные прически, закуплены десятки пар барабанных палочек, чтобы все желающие смогли дополнить барабанное шоу. В программе традиционно пиротехника, клоунада, пантомима, цирк и музыка. Закрытие фестиваля пройдет на набережной Упы, специальный гость - музыкальный коллектив «Волга-волга» из Казани. И на этот раз завершится праздник не просто фейерверком, а настоящим высотным салютом.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Текст нового уха
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .