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04.07.2018 13:07 Тульские спасатели отправились в Рязань на соревнования "Вести-Тула"





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Действующие огнеборцы будут соревноваться в подъеме на учебную башню по штурмовой лестнице, пожарной эстафете, боевом развертывании и полосе препятствий.



В прошлом году на аналогичных соревнованиях тульская команда стала лучшей в дисциплине боевое развертывание.





Тульские спасатели поборются за победу в межрегиональных соревнованиях по пожарно-прикладному спорту, которые стартовали в Рязани. Наш регион представляет сборная команда из 22-х человек.Действующие огнеборцы будут соревноваться в подъеме на учебную башню по штурмовой лестнице, пожарной эстафете, боевом развертывании и полосе препятствий.В прошлом году на аналогичных соревнованиях тульская команда стала лучшей в дисциплине боевое развертывание.

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