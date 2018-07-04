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04.07.2018 12:55 В Туле благоустраивают два сквера "Вести-Тула"





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Кроме того, в сквере ТНИТИ произведено удаление аварийных деревьев и корчевание оставшихся пней. Они также будут вывезены с территории зоны отдыха. В соответствие с проектом здесь будет уложено новое дорожное покрытие, установлена спортивная площадка, лавочки, урны и ограждения.



Кроме того, будут обустроены новые пешеходные дорожки и проведено асфальтирование дороги вокруг сквера. Работы полностью планируется завершить до 31 августа.





В скверах ТНИТИ и у главного корпуса Тульского государственного университета специалистами подрядной организации производится расчистка объектов от строительного мусора после демонтажа старого плиточного покрытия.Кроме того, в сквере ТНИТИ произведено удаление аварийных деревьев и корчевание оставшихся пней. Они также будут вывезены с территории зоны отдыха. В соответствие с проектом здесь будет уложено новое дорожное покрытие, установлена спортивная площадка, лавочки, урны и ограждения.Кроме того, будут обустроены новые пешеходные дорожки и проведено асфальтирование дороги вокруг сквера. Работы полностью планируется завершить до 31 августа.

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