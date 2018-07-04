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04.07.2018 12:41 В тульских лагерях началась вторая смена София Гафарова





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А нововведение оставлять отзывы о лагерях на сайтах ведомственных министерств позволит самому решать, какой лагерь выбрать. По словам уполномоченного по правам ребенка в Тульской области Наталии Зыковой, «…таким образом будет понятен рейтинг оздоровительных учреждений региона. Для тех руководителей, которые заинтересованы в положительном имидже, в том, чтобы дети получили полноценный и качественный отдых, рейтинг будут большим стимулом».



Ну а теперь о том, в каком случае жаловаться, а в каком нет. Есть памятка родителям относительно вещей, которые стоит положить ребенку в чемодан. Здесь руководство лагерей убедительно просит не давать дорогих гаджетов и прочего, что может спровоцировать неприятные ситуации. Далее о самом наболевшем – родительском дне. «Нет никакой необходимости привозить ребенку продукты питания. Тем более чипсы, шоколад и т.п», - говорит директор МАУ «Центр организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Александр Андреев.



Поэтому радуйте своим визитом, а не содержанием сумок. И не надо караулить у забора и наведываться каждый день. Отпустили - не мешайте. В лагере свой режим, познавательно-воспитательный процесс. Словом, хорошая школа самостоятельности.

«Мой ребенок в лагере отравился. Но мне об этом сообщили не сразу», – рассказывает тулячка Татьяна Крючкова. Такая неприятность с семьей Татьяны случилась прошлым летом. Теперь она тщательнее выбирает лагерь для ребенка. Для этого пользуется реестром организаций, занимающихся летним отдыхом детей и проверенных всеми контролирующими органами.А нововведение оставлять отзывы о лагерях на сайтах ведомственных министерств позволит самому решать, какой лагерь выбрать. По словам уполномоченного по правам ребенка в Тульской области Наталии Зыковой, «…таким образом будет понятен рейтинг оздоровительных учреждений региона. Для тех руководителей, которые заинтересованы в положительном имидже, в том, чтобы дети получили полноценный и качественный отдых, рейтинг будут большим стимулом».Ну а теперь о том, в каком случае жаловаться, а в каком нет. Есть памятка родителям относительно вещей, которые стоит положить ребенку в чемодан. Здесь руководство лагерей убедительно просит не давать дорогих гаджетов и прочего, что может спровоцировать неприятные ситуации. Далее о самом наболевшем – родительском дне. «Нет никакой необходимости привозить ребенку продукты питания. Тем более чипсы, шоколад и т.п», - говорит директор МАУ «Центр организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Александр Андреев.Поэтому радуйте своим визитом, а не содержанием сумок. И не надо караулить у забора и наведываться каждый день. Отпустили - не мешайте. В лагере свой режим, познавательно-воспитательный процесс. Словом, хорошая школа самостоятельности.









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