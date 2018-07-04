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НОВОСТИ | Общество



04.07.2018 11:50 Подорожают ли квартиры в тульских новостройках?
Алина Фурсенко



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Уже 4 года дольщики этой многоэтажки платят ипотеку, а вот подбирать шторы под диван еще даже не начинали. Долгая история со сменой трех застройщиков и размытыми перспективами оставила туляков почти без надежд.

«Застройщик «Александровского парка» инвестиционно-строительная компания на 18 июня этого года уже должна была закончить строительство всего комплекса целиком. Разрешение на строительство было продлено до 31 декабря этого года и не факт, что не будет еще продлеваться», - говорит дольщик ЖК «Александровский парк» Сергей Морец.

На протяжении нескольких лет буквально всем казалось, что слово «дольщик» идет в прямой связке со словом «обманутый». По всей стране, а в том числе и в Туле неприятные истории с такими подрядчиками, как Су-155, «Социальная инициатива» в Новомосковске, «Стройсервиспроект», оставляли сотни людей в подвешенном положении. Но с 1 июля новых дольщиков в России не появится. Вернее, те застройщики, которые до этого дня уже получили разрешение на строительство, смогут работать по старой схеме, но в будущем строить на средства жильцов не получится.

«Мы вынуждены будем уходить на кредитные средства. В этой связи будет дорожать стоимость квадратного метра. Банки говорят о том, что процентные ставки будут снижаться, для застройщиков в первую очередь. Но пока никакой конкретики мы не получили», - говорит директор по маркетингу и PR ГСК «Стройальянс» Константин Сергиенко.

К слову, таких кредитов не смогут получить компании-новички, работающие на рынке менее трех лет и не зарекомендовавшие себя беспроблемной сдачей объектов. Кроме того, организация должна обладать внушительным собственным капиталом на счетах. В таких условиях, прогнозируют риэлторы, могут остаться только сильные. И установить свои правила.
















По мнению президента тульской гильдии риелторов Алексея Сидорова, «…цена на жилье будет возрастать. И количество застройщиков конечно уменьшится. С одной стороны это хорошо, уйдут недобросовестные, но получается крупным организациям которые тратят крупные деньги, им эти деньги нужно откуда-то брать».

Пока не успели высказаться банки, а в остальном, соглашаются эксперты, палка о двух концах. Кто-то говорит об однозначном росте цен, кто-то сомневается, ведь рынок пересыщен. К тому же, на фоне этого старые добрые хрущевки способны конкурировать с новостройками. Ведь вторичного рынка жилья вся эта история не касается.


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