НОВОСТИ | Общество







04.07.2018 11:29 Исторический центр Тулы изменится ко Дню города Мария Кузнецова





| фото |



А вот по каким улицам идут туляки в театр? За центром города нужно лучше следить - указывает глава региона. Чуть в сторону - и неприглядная подворотня. Подземный переход неухоженный, хотя песни звучат хорошие. Там бордюра нет, здесь плитка отвалилась. Главы территориальных управлений должны выйти из кабинетов на улицы.



«Необходимо обратить внимание на тротуарную плитку, на асфальтовое покрытие, на пешеходные переходы. Время до Дня города еще есть. Нужно приложить все силы для того, чтобы благоустроить центр», - подчеркнул Алексей Дюмин. Глава администрации Тулы Евгений Авилов заверил, что все поручения губернатора будут исполнены до 1 сентября.



Остановка, возле которой происходил разговор, слишком маленькая для такого потока. Администрация Тулы начинает ставить новые павильоны, большие и с бесплатным вай-фаем. За их содержание заплатит фирма, размещающая рекламу. Также администрации предстоит обратить внимание на вывески и павильоны - они не должны портить вид исторического центра.

В Тульском театре кукол репетируют нового «Кота в сапогах». Рабочие будни актеров пересеклись с работой губернатора. Алексей Дюмин в театр пришел подготовленным. Хорошо знает, что это один из лучших коллективов страны. По федеральной программе театр получил 3,5 миллиона рублей. Съездили в Калининград и Вологду, получили новую световую аппаратуру и мобильную сцену. Губернатор спросил, какая помощь нужна театру.А вот по каким улицам идут туляки в театр? За центром города нужно лучше следить - указывает глава региона. Чуть в сторону - и неприглядная подворотня. Подземный переход неухоженный, хотя песни звучат хорошие. Там бордюра нет, здесь плитка отвалилась. Главы территориальных управлений должны выйти из кабинетов на улицы.«Необходимо обратить внимание на тротуарную плитку, на асфальтовое покрытие, на пешеходные переходы. Время до Дня города еще есть. Нужно приложить все силы для того, чтобы благоустроить центр», - подчеркнул Алексей Дюмин. Глава администрации Тулы Евгений Авилов заверил, что все поручения губернатора будут исполнены до 1 сентября.Остановка, возле которой происходил разговор, слишком маленькая для такого потока. Администрация Тулы начинает ставить новые павильоны, большие и с бесплатным вай-фаем. За их содержание заплатит фирма, размещающая рекламу. Также администрации предстоит обратить внимание на вывески и павильоны - они не должны портить вид исторического центра.









Читать @gtrktula

















