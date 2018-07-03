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03.07.2018 16:16 Тульские музыканты выступили на фестивале «Летний вальс» "Вести-Тула"





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Получить приглашение на него - это уже признание мастерства и качества исполнительского искусства для коллективов. Концерты в рамках фестиваля проходят в Большом зале Московской консерватории. И на такой мажорной ноте Тульский филармонический симфонический оркестр завершил свой сезон. Новый откроется в сентябре





Симфонический оркестр тульской областной филармонии выступил на фестивале «Летний вальс», который ежегодно собирает на сцене Московской консерватории имени Чайковского лучшие симфонические и духовые оркестры страны.Получить приглашение на него - это уже признание мастерства и качества исполнительского искусства для коллективов. Концерты в рамках фестиваля проходят в Большом зале Московской консерватории. И на такой мажорной ноте Тульский филармонический симфонический оркестр завершил свой сезон. Новый откроется в сентябре

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