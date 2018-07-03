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03.07.2018 15:48 В Тульской области стало больше стобальников "Вести-Тула"





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Так сто баллов по русскому языку набрали 40 человек, а базовую математику на отлично сдали боле 40 процентов ребят. Более 900 выпускников закончили школу с медалью. По сравнению с прошлым годом тульские школьники стабильны в своих успехах. Как правило, такие абитуриенты уезжают учиться в престижные ВУЗы страны и остаются в других городах. Поэтому журналисты поинтересовались, что делается в регионе, чтобы лучшие молодые умы оставались на малой Родине.



«В первую очередь это целевые места. Здесь наибольшую заинтересованность проявляют предприятия региона. На целевые места конкурс достаточно высокий», - говорит Оксана Осташко.



В рамках Года образования и новых знаний, объявленном губрентором региона, реализуется целая программа. Одним из приоритетных направлений стала профориентация образования. Так Тульская область в числе семи, где воплощается пилотный проект по реализации стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов».



В нашей области планируется внедрить новые формы выявления и сопровождения талантливых детей от 14 до 1 7 лет, ориентированных на развитие родного края. Свои результаты даёт и карта занятости детей, особенно в летний период. Но как заметили журналисты, больше задействуют одаренных и активных детей, а как оказывают внимание остальным, середнячкам, которых большинство? По словам Оксаны Осташко, «…основная задача – научить детей основным компетенциям, основным навыкам, развить в ребятах желание получать дальнейшее образование и получать профессию».



Баллы ЕГЭ по основным предметам, полученные выпускниками региона, лучше средних результатов по стране. Итоги основного этапа сдачи Единого госэкзамена на пресс-конференции сегодня подвела министр образования региона Оксана Осташко.Так сто баллов по русскому языку набрали 40 человек, а базовую математику на отлично сдали боле 40 процентов ребят. Более 900 выпускников закончили школу с медалью. По сравнению с прошлым годом тульские школьники стабильны в своих успехах. Как правило, такие абитуриенты уезжают учиться в престижные ВУЗы страны и остаются в других городах. Поэтому журналисты поинтересовались, что делается в регионе, чтобы лучшие молодые умы оставались на малой Родине.«В первую очередь это целевые места. Здесь наибольшую заинтересованность проявляют предприятия региона. На целевые места конкурс достаточно высокий», - говорит Оксана Осташко.В рамках Года образования и новых знаний, объявленном губрентором региона, реализуется целая программа. Одним из приоритетных направлений стала профориентация образования. Так Тульская область в числе семи, где воплощается пилотный проект по реализации стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов».В нашей области планируется внедрить новые формы выявления и сопровождения талантливых детей от 14 до 1 7 лет, ориентированных на развитие родного края. Свои результаты даёт и карта занятости детей, особенно в летний период. Но как заметили журналисты, больше задействуют одаренных и активных детей, а как оказывают внимание остальным, середнячкам, которых большинство? По словам Оксаны Осташко, «…основная задача – научить детей основным компетенциям, основным навыкам, развить в ребятах желание получать дальнейшее образование и получать профессию».











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