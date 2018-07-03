НОВОСТИ | Общество







03.07.2018 15:31 Парк техники областного управления ГИБДД пополнился новыми иномарками "Вести-Тула"





| фото |



«С каждым годом количество автомобилей на дорогах возрастает. Следовательно, растет и нагрузка на сотрудников автоинспекции. Ваша работа необходима, нужна, вы снижаете аварийность на дорогах, отстаиваете интересы и права участников дорожного движения, пешеходов. Сегодня мы вручаем вам новую технику. Я надеюсь, она позволит вам лучше справляться с вашей работой и улучшит ситуацию на наших магистралях», - сказал губернатор.

Скрыться нарушителям от сотрудников тульской Госавтоинспекции теперь будет сложнее. Пять автомобилей Toyota Camry и мотоциклов BMW сегодня, в честь профессионального праздника, пополнили парк техники областного управления ГИБДД. Ключи от новых служебных машин сотрудникам вручил глава региона Алексей Дюмин.«С каждым годом количество автомобилей на дорогах возрастает. Следовательно, растет и нагрузка на сотрудников автоинспекции. Ваша работа необходима, нужна, вы снижаете аварийность на дорогах, отстаиваете интересы и права участников дорожного движения, пешеходов. Сегодня мы вручаем вам новую технику. Я надеюсь, она позволит вам лучше справляться с вашей работой и улучшит ситуацию на наших магистралях», - сказал губернатор.











Читать @gtrktula

















