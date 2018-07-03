НОВОСТИ | Общество







03.07.2018 14:45 В Плеханове снесли очередные незаконные постройки "Вести-Тула"





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Демонтаж цыганских домов ведется в соответствии с принятыми судебными решениями. В работах были задействованы сотрудники правоохранительных органов и МЧС, специализированная техника, скорая помощь, аварийные бригады ресурсоснабжающих организаций, а также социальные службы.



Жителей информировали о мерах поддержки, в том числе временном размещении в центрах социального обслуживания. Однако от данной помощи они отказались.





В поселке Плеханово сегодня продолжились работы по освобождению земельных участков от незаконных построек.Демонтаж цыганских домов ведется в соответствии с принятыми судебными решениями. В работах были задействованы сотрудники правоохранительных органов и МЧС, специализированная техника, скорая помощь, аварийные бригады ресурсоснабжающих организаций, а также социальные службы.Жителей информировали о мерах поддержки, в том числе временном размещении в центрах социального обслуживания. Однако от данной помощи они отказались.

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