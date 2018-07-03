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03.07.2018 14:41 За неделю 260 туляков подверглись нападению клещей "Вести-Тула"





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Укусы клещами зарегистрированы во всех районах Тульской области. Случаи отмечаются на приусадебных участках и дворовых территориях, в лесополосах и на территории кладбищ, но больше всего - при массовых выездах на природу, нередко люди пренебрегают правилами и средствами защиты от кровососущих насекомых. При этом в регионе проведены акарицидные обработки 999 гектаров территорий, в том числе более 420 гектаров в летних оздоровительных учреждениях.





Клещи не отступают. По факту присасывания клещей в лечебно-профилактические организации Тульской области на минувшей неделе обратилось 260 человек, в том числе 74 ребёнка. Общее число пострадавших с начала сезона 2224 человека, из них 651 ребёнок.Укусы клещами зарегистрированы во всех районах Тульской области. Случаи отмечаются на приусадебных участках и дворовых территориях, в лесополосах и на территории кладбищ, но больше всего - при массовых выездах на природу, нередко люди пренебрегают правилами и средствами защиты от кровососущих насекомых. При этом в регионе проведены акарицидные обработки 999 гектаров территорий, в том числе более 420 гектаров в летних оздоровительных учреждениях.

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