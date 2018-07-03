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03.07.2018 13:55 Фельдшеры из Новомосковска признаны виновными в смерти по неосторожности "Вести-Тула"





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Потерпевшая 66-летняя женщина дважды вызывала на дом врача, жаловалась на плохое самочувствие. По версии суда и следствия оба раза ей был поставлен неправильный диагноз. При наличии показаний меры к госпитализации не были предприняты. Через несколько дней женщина скончалась.



Как рассказала исполняющая обязанности старшего помощника руководителя СУ СК России по Тульской области Анна Киреечева, «…оба фельдшера приговорены к ограничению свободы на срок 2,5 года с лишением права заниматься медицинской деятельностью в течение трех лет

Суд признал двух фельдшеров из Новомосковска виновными в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.Потерпевшая 66-летняя женщина дважды вызывала на дом врача, жаловалась на плохое самочувствие. По версии суда и следствия оба раза ей был поставлен неправильный диагноз. При наличии показаний меры к госпитализации не были предприняты. Через несколько дней женщина скончалась.Как рассказала исполняющая обязанности старшего помощника руководителя СУ СК России по Тульской области Анна Киреечева, «…оба фельдшера приговорены к ограничению свободы на срок 2,5 года с лишением права заниматься медицинской деятельностью в течение трех лет







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