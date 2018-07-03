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НОВОСТИ | Общество



03.07.2018 21:45 «Симфония добра» прозвучала в Туле.
Алексей Еремин



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Уже по сложившейся традиции Анастасия Волочкова проводит по стране благотворительные концерты с участием детских коллективов. Только в прошлом году таких выступлений состоялось более сорока. И вот уникальное шоу было показано в оружейной столице жителям «Петровского квартала».

Изюминкой концертов Волочковой «Симфония добра» является то, что они благотворительные и абсолютно бесплатные для зрителей. «Энергия зрителей дает мне силы, воодушевляет. – Говорит Анастасия Волочкова. – «Петровский квартал» такое красивое место. На берегу озера».

Жителей Тулы поразила и спонтанность данного мероприятия. Ведь, изначально не было никаких афиш. Оказалось, буквально за несколько дней выступление балерины было организовано руководством компании «Стройальянс».

По словам директора по маркетингу и PR ГСК «Стройальянс» Константина Сергиенко, «…это не последняя акция, которая планируется в «Петровском квартале». Мы уделяем большое внимание как строительству, так и социальной жизни в микрорайоне».

Концерт был построен таким образом, что между каждым номером Анастасии Волочковой выступали детские коллективы разных дворцов и клубов города-героя. Концерт, безусловно, удался – зрители одарили приму овациями, она же, в свою очередь, никого не оставила без автографа и селфи на память.














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