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03.07.2018 12:23 В Туле хотят упорядочить работу общественного транспорта Мария Кузнецова





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Требований несколько. Передавать данные о местонахождении в региональную навигационную систему, в ряде случаев - иметь исправное оборудование для посадки инвалидов и устройства для безналичной оплаты. И все должны соблюдать расписание.



По словам заместителя главы администрации Тулы, начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексея Крыгина, «…это позволит равномерно распределить в течение дня потоки транспорта на маршрутах, исключив тем самым высокую регулярность движения только в пиковое время, а также ранние сходы в вечернее время».



Перевозчики заявляют, что готовы выполнять требования города. В течение недели маршрутки подключатся к региональной навигационной системе. Также готовятся к безналичным расчетам. «Будет установлено порядка 100 устройств на маршрутах. В течение двух-трех недель мы будем смотреть их в работе. После чего сделаем себе эту систему», - говорит президент Тульского регионального транспортного союза Вера Коротких.



Новые требования будут предъявлены и к межмуниципальным перевозчикам - в силу вступили изменения в областном законодательстве. «Одно из главных требований – соблюдение расписания. – Говорит директор департамента транспорта Тульской области Диана Алпатова. – Информация будет передаваться в региональную навигационную информационную систему. Большое внимание уделеется качеству перевозок».



Невыходы в рейс могут привести в тому, что перевозчик потеряет право работать. Об изменении тарифов пассажирские компании обязаны сообщать за месяц.



По подсчетам частных перевозчиков, да и по самоощущению жителей, маршрутки обслуживают 90% пассажиропотока в Туле. Поэтому решение городской Думы касается многих.Требований несколько. Передавать данные о местонахождении в региональную навигационную систему, в ряде случаев - иметь исправное оборудование для посадки инвалидов и устройства для безналичной оплаты. И все должны соблюдать расписание.По словам заместителя главы администрации Тулы, начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексея Крыгина, «…это позволит равномерно распределить в течение дня потоки транспорта на маршрутах, исключив тем самым высокую регулярность движения только в пиковое время, а также ранние сходы в вечернее время».Перевозчики заявляют, что готовы выполнять требования города. В течение недели маршрутки подключатся к региональной навигационной системе. Также готовятся к безналичным расчетам. «Будет установлено порядка 100 устройств на маршрутах. В течение двух-трех недель мы будем смотреть их в работе. После чего сделаем себе эту систему», - говорит президент Тульского регионального транспортного союза Вера Коротких.Новые требования будут предъявлены и к межмуниципальным перевозчикам - в силу вступили изменения в областном законодательстве. «Одно из главных требований – соблюдение расписания. – Говорит директор департамента транспорта Тульской области Диана Алпатова. – Информация будет передаваться в региональную навигационную информационную систему. Большое внимание уделеется качеству перевозок».Невыходы в рейс могут привести в тому, что перевозчик потеряет право работать. Об изменении тарифов пассажирские компании обязаны сообщать за месяц.









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