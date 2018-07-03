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НОВОСТИ | Общество



03.07.2018 12:23 В Туле хотят упорядочить работу общественного транспорта
Мария Кузнецова



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По подсчетам частных перевозчиков, да и по самоощущению жителей, маршрутки обслуживают 90% пассажиропотока в Туле. Поэтому решение городской Думы касается многих.

Требований несколько. Передавать данные о местонахождении в региональную навигационную систему, в ряде случаев - иметь исправное оборудование для посадки инвалидов и устройства для безналичной оплаты. И все должны соблюдать расписание.

По словам заместителя главы администрации Тулы, начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексея Крыгина, «…это позволит равномерно распределить в течение дня потоки транспорта на маршрутах, исключив тем самым высокую регулярность движения только в пиковое время, а также ранние сходы в вечернее время».

Перевозчики заявляют, что готовы выполнять требования города. В течение недели маршрутки подключатся к региональной навигационной системе. Также готовятся к безналичным расчетам. «Будет установлено порядка 100 устройств на маршрутах. В течение двух-трех недель мы будем смотреть их в работе. После чего сделаем себе эту систему», - говорит президент Тульского регионального транспортного союза Вера Коротких.

Новые требования будут предъявлены и к межмуниципальным перевозчикам - в силу вступили изменения в областном законодательстве. «Одно из главных требований – соблюдение расписания. – Говорит директор департамента транспорта Тульской области Диана Алпатова. – Информация будет передаваться в региональную навигационную информационную систему. Большое внимание уделеется качеству перевозок».

Невыходы в рейс могут привести в тому, что перевозчик потеряет право работать. Об изменении тарифов пассажирские компании обязаны сообщать за месяц.
















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