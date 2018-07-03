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03.07.2018 11:53 В Тульской области детям-сиротам передадут 420 квартир "Вести-Тула"





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Но многие хотят квартиры именно в Туле и отказываются от предлагаемого жилья в других населенных пунктах. Ожидающие новоселья, имеют право на получение ежемесячной денежной компенсации за найм квартиры, ее получает 661 гражданин. Однако среди детей-сирот есть неплательщики за коммунальные платежи.



Как рассказала заместитель министра труда и социальной защиты Тульской области Инна Щербакова, «…ведется работа по взысканию задолженности посредством суда. Направлено 92 иска управляющими компаниями и 16 исков ресурсоснабжающими компаниями. На сегодняшний день сумма задолженности остается высокой – около 13 миллионов рублей. За полгода 40 человек полностью погасили задолженность. Это почти 500 тысяч рублей». Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил министерству активизировать работу по снижению существующей задолженности.





420 квартир планируется в этом году предоставить детям-сиротам Тульской области. На это выделено 670 миллионов рублей, примерно 10% которых из федерального бюджета. В настоящий момент в очереди на получение жилья стоят более 2 с половиной тысяч человек, из которых более полутора тысяч уже совершеннолетние.Но многие хотят квартиры именно в Туле и отказываются от предлагаемого жилья в других населенных пунктах. Ожидающие новоселья, имеют право на получение ежемесячной денежной компенсации за найм квартиры, ее получает 661 гражданин. Однако среди детей-сирот есть неплательщики за коммунальные платежи.Как рассказала заместитель министра труда и социальной защиты Тульской области Инна Щербакова, «…ведется работа по взысканию задолженности посредством суда. Направлено 92 иска управляющими компаниями и 16 исков ресурсоснабжающими компаниями. На сегодняшний день сумма задолженности остается высокой – около 13 миллионов рублей. За полгода 40 человек полностью погасили задолженность. Это почти 500 тысяч рублей». Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил министерству активизировать работу по снижению существующей задолженности.









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