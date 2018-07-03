Отцы и дети:
Отравление метанолом
Матвей:
Путь к жизни
Тульская набережная:
Проект-адреналин
Платная парковка:
Ушли в минус


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



03.07.2018 11:53 В Тульской области детям-сиротам передадут 420 квартир
"Вести-Тула"



| фото |
420 квартир планируется в этом году предоставить детям-сиротам Тульской области. На это выделено 670 миллионов рублей, примерно 10% которых из федерального бюджета. В настоящий момент в очереди на получение жилья стоят более 2 с половиной тысяч человек, из которых более полутора тысяч уже совершеннолетние.

Но многие хотят квартиры именно в Туле и отказываются от предлагаемого жилья в других населенных пунктах. Ожидающие новоселья, имеют право на получение ежемесячной денежной компенсации за найм квартиры, ее получает 661 гражданин. Однако среди детей-сирот есть неплательщики за коммунальные платежи.

Как рассказала заместитель министра труда и социальной защиты Тульской области Инна Щербакова, «…ведется работа по взысканию задолженности посредством суда. Направлено 92 иска управляющими компаниями и 16 исков ресурсоснабжающими компаниями. На сегодняшний день сумма задолженности остается высокой – около 13 миллионов рублей. За полгода 40 человек полностью погасили задолженность. Это почти 500 тысяч рублей». Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил министерству активизировать работу по снижению существующей задолженности.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Текст нового уха
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .