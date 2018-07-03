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НОВОСТИ | Общество



03.07.2018 11:33 Наставник Акинфеева тренирует новомосковский «Химик»
София Гафарова



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Приверженец старой советской школы футбола. Так о себе говорит Вячеслав Чанов. Он уверен, что хороших вратарей нужно терпеливо воспитывать, а не перекупать клубам друг у друга. И как результат - его успешные ученики - Владимир Габулов, Артур Нигматуллин, Вениамин Мандрыкин и Игорь Акинфеев - на сегодня лучший российский вратарь.

«Я видел, что Игорь Акинфеев очень перспективный вратарь. – Говорит Вячеслав Чанов. – Он хорошо «читал» игру, работал ногами. Я обучал его правильным движениям вратарским, правильным падениям».

Акинфеев своего учителя считает футбольным папой. Они всегда на связи, особенно перед важной игрой. Так было и перед ключевым матчем с Испанией, который тяжко дался и самому учителю. Говорит, как сам на воротах стоял. Смотрел игру с новомосковскими коллегами в офисе клуба. И в самый решающий момент был верен его с Игорем традиции – не смотреть, как ему бьют пенальти.

Ставшая знаменитой нога Акинфеева, когда он отбил финальный пенальти, в своей время была и ногой Чанова в одном из игр на Чемпионате СССР. Сегодня великий тренер, а в прошлом сам голкипер и капитан сборной по футболу СССР, воспитывает вратарей новомосковского «Химика». Кстати, в тандеме с Игорем Семшовым. А готовят они молодую поросль для основного состава тульского «Арсенала». Сейчас в воротах Дима Герасимов, его Чанов привёз из школы ЦСКА и очень хвалит. Кто знает, может это растёт будущий Игорь Акифеев.















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