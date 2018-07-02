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02.07.2018 16:28 В Новомосковске снимается кино Елена Панова





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«Почему Новомосковск? Мы отсняли часть картины на берегу моря, но из-за занятости актеров не смогли доснять кусочек. А Новомосковск прекрасно подходит под курортный город. Мало кто думал об этом, но это правда, - говорит второй режиссер фильма «Выше всех» Ольга Шафрановская.



Местом действия в Новомосковске выбрали один городской салон красоты, ресторан и сетевой супермаркет. В главной роли снимается актриса Ирина Пегова. Фильм рассказывает о сложности семейных отношений. Сюжет о том, насколько просто потерять любовь и доверие и как трудно исправить ошибку прошлого.



Съемки в Новомосковске – предпоследний этап работы над лентой. Осталось завершить несколько сцен, но произойдет это уже в столице. Премьера картины состоится будущей зимой.

Из Крыма в город химиков. Действие картины «Выше всех» происходит на черноморском побережье и столице. В начале съемок Новомосковск никак не вписывался в этот маршрут. Приезд сюда для съемочной группы стал скорее вынужденным. Режиссер увидел промышленный город совсем с другой стороны.«Почему Новомосковск? Мы отсняли часть картины на берегу моря, но из-за занятости актеров не смогли доснять кусочек. А Новомосковск прекрасно подходит под курортный город. Мало кто думал об этом, но это правда, - говорит второй режиссер фильма «Выше всех» Ольга Шафрановская.Местом действия в Новомосковске выбрали один городской салон красоты, ресторан и сетевой супермаркет. В главной роли снимается актриса Ирина Пегова. Фильм рассказывает о сложности семейных отношений. Сюжет о том, насколько просто потерять любовь и доверие и как трудно исправить ошибку прошлого.Съемки в Новомосковске – предпоследний этап работы над лентой. Осталось завершить несколько сцен, но произойдет это уже в столице. Премьера картины состоится будущей зимой.









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