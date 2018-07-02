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НОВОСТИ | Общество



02.07.2018 16:13 В Туле подвели итоги благотворительной акции «Белый цветок»
"Вести-Тула"



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Туляки помогают детям! Сегодня подведены итоги благотворительной акции «Белый цветок». Восемь семей, в которых воспитываются особенные дети, получили денежные сертификаты. Основная цель – помочь родителям в приобретении жизненно важных для них вещей, которые невозможно получить за счет средств федерального бюджета.

Такие как, вертикализаторы или коляски с особыми дополнительными функциями с учетом индивидуальных особенностей ребенка. Ольге, маме семилетней Гали, которая пока еще борется с тяжелым заболеванием и не может передвигаться самостоятельно, к примеру, очень нужна была новая коляска. Из старой дочка уже выросла. «В сентябре нам предстоит серьезная операция. После этого дочь два месяца будет в гипсе. Потребуется серьезная реабилитация, чтобы научить ее ходить», - говорит Ольга Проскова.

Месяц назад в Тульском кремле состоялся большой праздник, который отчетливо показал, что неравнодушных людей в области становится все больше. Это и простые горожане, и организации, и губернатор, который лично перечислил в этом году немалую сумму на помощь детям.

«В течение двух месяцев школьники региона вместе со своими родителями и педагогами готовили поделки. Второго июня они были реализованы на ярмарке в Тульском кремле. – Рассказывает уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова. – Главная цель акции «Белый цветок» – объединить людей, сделать этот мир добрее, чище, светлее».














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