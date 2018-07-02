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02.07.2018 15:53 В Туле приведут в порядок мусорные контейнеры "Вести-Тула"





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«На каждом контейнере должно быть написано наименование управляющей компании и телефон по которому жители могут обратиться в УК с требованием о вывозе мусора», - отметил глава администрации Тулы Евгений Авилов.



Управляющие компании Тулы приводят в порядок мусорные контейнеры. Управление по административно-техническому надзору выявило 47 площадок с ржавыми мусоросборниками. Как стало известно на оперативном совещании в администрации, неприглядные ящики красят. Также на них должна быть информация об обслуживающей компании.«На каждом контейнере должно быть написано наименование управляющей компании и телефон по которому жители могут обратиться в УК с требованием о вывозе мусора», - отметил глава администрации Тулы Евгений Авилов.











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