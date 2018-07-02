НОВОСТИ | Общество







02.07.2018 15:20 Тульский «Арсенал» разгромил австрийский «Вёргль» Александр Конов





| фото |



Ну а накануне «оружейники» одержали первую победу под руководством Олега Кононова. Со счётом 3:0 был повержен «Вёргль», выступающий в австрийской региональной лиге. Два мяча (один из них с пенальти) в ворота австрийцев забил Игорь Горбатенко, а ещё один гол в активе Эванса Кангвы.



«Арсенал» также продолжает формирование состава. На два года с возможностью пролонгации ещё на один сезон «канониром» стал 27-милетний болгарский полузащитник Георгий Костадинов. В его активе – 10 матчей за сборную Болгарии и три забитых мяча. Кроме того, ещё на один сезон «Арсенал» арендовал у ЦСКА полузащитника Сергея Ткачёва.









Тульский «Арсенал», продолжающий подготовку к старту чемпионата РФПЛ, на учебно-тренировочном сборе в Австрии, сегодня проведёт третий контрольный матч. Соперником станет румынский клуб «Ботошани».Ну а накануне «оружейники» одержали первую победу под руководством Олега Кононова. Со счётом 3:0 был повержен «Вёргль», выступающий в австрийской региональной лиге. Два мяча (один из них с пенальти) в ворота австрийцев забил Игорь Горбатенко, а ещё один гол в активе Эванса Кангвы.«Арсенал» также продолжает формирование состава. На два года с возможностью пролонгации ещё на один сезон «канониром» стал 27-милетний болгарский полузащитник Георгий Костадинов. В его активе – 10 матчей за сборную Болгарии и три забитых мяча. Кроме того, ещё на один сезон «Арсенал» арендовал у ЦСКА полузащитника Сергея Ткачёва.

Читать @gtrktula

















