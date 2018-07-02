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02.07.2018 13:12 На тульских линиях появятся новые трамваи "Вести-Тула"





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Как рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник, «…трамваи ранее использовались на линиях Москвы. Они прошли капитальный ремонт и передаются в Тулу в очень хорошем состоянии».



В марте этого года в Туле прошел референдум, на котором решался вопрос: сохранить ли трамваи в городе. Большинство туляков высказались положительно.



В Туле на линию выпускают новые трамваи. Вагоны переданы в подарок Правительством Москвы. Всего их 20, и они должны быть более комфортными для пассажиров. Выход на маршрут происходит поэтапно. Напомним, ранее из Москвы в Тулу поступали автобусы, троллейбусы.Как рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник, «…трамваи ранее использовались на линиях Москвы. Они прошли капитальный ремонт и передаются в Тулу в очень хорошем состоянии».В марте этого года в Туле прошел референдум, на котором решался вопрос: сохранить ли трамваи в городе. Большинство туляков высказались положительно.









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