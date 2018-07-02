НОВОСТИ | Общество







02.07.2018 12:58 Тульские студенты отправились в автопробег "Вести-Тула"





| фото |



Среди участников - студенты ТулГУ. Один экипаж укомплектован молодыми специалистами «Конструкторского бюро приборостроения», еще два присоединятся в Орле. В этом году автопробег посвящен 75-летию освобождения Северного Кавказа и Кубани от немецко-фашистских оккупантов. Вернутся в родную Тульскую область экипажи 15 июля.



«В автопробеге участвую не первый раз, до этого участвовал просто от кафедры, сейчас от КБП. – Говорит участник автопробега Сергей Волков. – Это прекрасная возможность посмотреть страну».



По России с ветерком. Сегодня утром в Туле стартовал 25-й юбилейный автопробег «По дорогам Отечества». 15 экипажей преодолеют путь в три с половиной тысячи километров по территории Рязанской, Тамбовской, Воронежской и других областей напрямую к побережью Черного моря и Таганрогского залива Азовского моря.Среди участников - студенты ТулГУ. Один экипаж укомплектован молодыми специалистами «Конструкторского бюро приборостроения», еще два присоединятся в Орле. В этом году автопробег посвящен 75-летию освобождения Северного Кавказа и Кубани от немецко-фашистских оккупантов. Вернутся в родную Тульскую область экипажи 15 июля.«В автопробеге участвую не первый раз, до этого участвовал просто от кафедры, сейчас от КБП. – Говорит участник автопробега Сергей Волков. – Это прекрасная возможность посмотреть страну».









Читать @gtrktula

















