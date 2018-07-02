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НОВОСТИ | Общество



02.07.2018 12:41 Туляки пришли в Кремль поболеть за сборную России
Виталий Моторин



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Более 30 лет наша сборная по футболу не выходила в плей-офф чемпионатов мира. Идея показывать большой футбол в Тульском кремле тоже пришла только в этом году. Поболеть сюда за российскую команду, которая играла с испанцами, пришли более тысячи туляков.

Еще перед началом матча воцарился настоящий футбольный праздник. Немного футболистом мог почувствовать себя каждый. Ну а то, что происходило в Тульском кремле после серии пенальти, словами не описать. А уже после матча центральные улицы города оружейников наполнились победными криками, сигналами автомобилей и объятиями до этого даже не знакомых друг с другом людей.

То, как отмечали победу российской сборной в Тульском кремле, было слышно далеко за пределами его стен. Впереди у наших четвертьфинал. И можно быть уверенным, что нечто подобное будет происходить здесь и в этот день.
















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