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|02.07.2018 11:56 Как тулякам бороться с незаконной рекламой
|Татьяна Смирнова
Рекламные листовки липнут на подъездную дверь как пчелы на мед. При этом доска объявлений висит рядом. Сокрушает жителей и то, что силы и старания, затраченные на капитальный ремонт дома, идут насмарку.
Своих обидчиков жители знают в лицо, но сделать, к сожалению, ничего не могут. Договориться получается так же не со всеми. Как рассказала председатель совета дома № 73 по улице Токарева Елена Гальцова, «…обычно расклейкой объявлений занимаются подростки. С ними невозможно никак договориться. Полиция с несовершеннолетними тоже ничего сделать не может».
В Тульской области согласно правилам благоустройства несанкционированная расклейка листовок и афиш запрещена. Карается нарушение штрафом: на физлицо до 5 тысяч рублей, должностное - до 10, юридическое - от 20 до 100 тысяч! Но прежде необходимо поймать расклейщика за руку. Это удается не всегда.
«Привлечь к ответственности тяжело, но возможно. Самый действенный метод - поймать за руку. Это делают наши инспекторы. Второй вариант - система автодозвона», - рассказывает заместитель начальника управления по административно-техническому надзору администрации города Тулы Алина Кабирова.
Есть еще один вариант - периодически сервисные центры территориальных управлений выходят на очистку остановок и столбов. Но справиться с любителями бесплатной рекламы пока не удается. Возможно, нужны более жесткие меры. Чтобы отбить у недобросовестных поставщиков всевозможных услуг желание рекламировать себя за счет порчи имущества других людей.
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