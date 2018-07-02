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02.07.2018 11:56 Как тулякам бороться с незаконной рекламой Татьяна Смирнова





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Своих обидчиков жители знают в лицо, но сделать, к сожалению, ничего не могут. Договориться получается так же не со всеми. Как рассказала председатель совета дома № 73 по улице Токарева Елена Гальцова, «…обычно расклейкой объявлений занимаются подростки. С ними невозможно никак договориться. Полиция с несовершеннолетними тоже ничего сделать не может».



В Тульской области согласно правилам благоустройства несанкционированная расклейка листовок и афиш запрещена. Карается нарушение штрафом: на физлицо до 5 тысяч рублей, должностное - до 10, юридическое - от 20 до 100 тысяч! Но прежде необходимо поймать расклейщика за руку. Это удается не всегда.



«Привлечь к ответственности тяжело, но возможно. Самый действенный метод - поймать за руку. Это делают наши инспекторы. Второй вариант - система автодозвона», - рассказывает заместитель начальника управления по административно-техническому надзору администрации города Тулы Алина Кабирова.



Есть еще один вариант - периодически сервисные центры территориальных управлений выходят на очистку остановок и столбов. Но справиться с любителями бесплатной рекламы пока не удается. Возможно, нужны более жесткие меры. Чтобы отбить у недобросовестных поставщиков всевозможных услуг желание рекламировать себя за счет порчи имущества других людей.



Рекламные листовки липнут на подъездную дверь как пчелы на мед. При этом доска объявлений висит рядом. Сокрушает жителей и то, что силы и старания, затраченные на капитальный ремонт дома, идут насмарку.Своих обидчиков жители знают в лицо, но сделать, к сожалению, ничего не могут. Договориться получается так же не со всеми. Как рассказала председатель совета дома № 73 по улице Токарева Елена Гальцова, «…обычно расклейкой объявлений занимаются подростки. С ними невозможно никак договориться. Полиция с несовершеннолетними тоже ничего сделать не может».В Тульской области согласно правилам благоустройства несанкционированная расклейка листовок и афиш запрещена. Карается нарушение штрафом: на физлицо до 5 тысяч рублей, должностное - до 10, юридическое - от 20 до 100 тысяч! Но прежде необходимо поймать расклейщика за руку. Это удается не всегда.«Привлечь к ответственности тяжело, но возможно. Самый действенный метод - поймать за руку. Это делают наши инспекторы. Второй вариант - система автодозвона», - рассказывает заместитель начальника управления по административно-техническому надзору администрации города Тулы Алина Кабирова.Есть еще один вариант - периодически сервисные центры территориальных управлений выходят на очистку остановок и столбов. Но справиться с любителями бесплатной рекламы пока не удается. Возможно, нужны более жесткие меры. Чтобы отбить у недобросовестных поставщиков всевозможных услуг желание рекламировать себя за счет порчи имущества других людей.









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