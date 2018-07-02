НОВОСТИ | Общество







02.07.2018 10:31 Дюмин поздравил сборную России с выходом в четвертьфинал Чемпионата мира Государственный Интернет-канал "Россия" http://tula.rfn.ru





| фото |



Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил наших футболистов, тренеров и всех российских болельщиков с первым в истории российского футбола выходом в четвертьфинал Чемпионата мира.



«Это была волевая, достойная, заслуженная победа в тяжелейшем матче против одной из сильнейших команд мирового футбола. Игорь Акинфеев – безусловно, герой матча, но эта победа – заслуга каждого нашего игрока. Наши ребята оборонялись изо всех сил, стояли до последнего и победили. Удачи сборной России, мы все болеем за вас!», - сказал глава региона.



Кроме того, накануне в Тульском кремле прошел праздник футбола. Все собравшиеся смогли поболеть за Россию, увидеть победу наших футболистов на большом экране.





1 июня в Москве на стадионе «Лужники» в 1/8 финала Чемпионата мира по футболу сборная России в серии послематчевых пенальти победила команду Испании.Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил наших футболистов, тренеров и всех российских болельщиков с первым в истории российского футбола выходом в четвертьфинал Чемпионата мира.«Это была волевая, достойная, заслуженная победа в тяжелейшем матче против одной из сильнейших команд мирового футбола. Игорь Акинфеев – безусловно, герой матча, но эта победа – заслуга каждого нашего игрока. Наши ребята оборонялись изо всех сил, стояли до последнего и победили. Удачи сборной России, мы все болеем за вас!», - сказал глава региона.Кроме того, накануне в Тульском кремле прошел праздник футбола. Все собравшиеся смогли поболеть за Россию, увидеть победу наших футболистов на большом экране.

Читать @gtrktula

















