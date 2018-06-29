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НОВОСТИ | Общество



29.06.2018 19:32 Предпринимателей Тульской области учат быть успешными
Надежда Долгих



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Всем известна детская книжка «Баранкин, будь человеком!». Если бы ее писали в тульском бизнес-инкубаторе, она бы называлась так: «Баранкин, будь предпринимателем!».

«На семинарах нам рассказывают о таких нюансах, тонкостях, которые ранее нам не были известны. Впоследствии это позволяет более оперативно и правильно принимать какие-то решения», - говорит бухгалтер и юрист ИП Андронова Ирина Андронова

В бизнес-инкубаторе ждут как новичков, для которых проходит семинар «Азбука предпринимательства», так и уже имеющих свое дело. Записаться на семинар может любой желающий и, что важно, без материальных затрат. А эти знания как раз средства и принесут.

Еще один бонус - правовая информация. По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тульской области Александра Головина, «…для каждого вида деятельности существует много специфических норм и правил и требований и общих требований к ведению деятельности. Это и сфера налогового законодательства, и трудовое право, и вопросы пожарной безопасности и многие другие сферы по которым нужно иметь необходимый минимум правовых знаний, чтобы не допускать нарушений».

Свое дело в регионе имеют 61 с половиной тысяча человек, еще 38 тысяч - индивидуальные предприниматели. Для помощи им существует портал «бизнес-навигатор 71». Кстати, о проблемах бизнеса в администрации знают, и стараются помочь в индивидуальном порядке. «С мая на постоянной основе проводятся семинары и бесплатные консультации для предпринимателей, проживающих в удаленных муниципальных образованиях», - говорит председатель комитата Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Татьяна Лапаева.

Риски - слово, от которого замирает каждый предприниматель, но их на рынке не избежать. Однако можно минимизировать, имея хорошую информационную базу. Кстати, для большего охвата строится новое здание инкубатора. Возможно, уже в декабре здесь смогут работать и учиться не 80, а 200 представителей экономики региона.














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