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НОВОСТИ | Общество



29.06.2018 19:03 В Тульской области растет число неплательщиков алиментов
София Гафарова



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Игра в прятки. Так выглядит бегство злостных алиментщиков и от собственных детей, и от судебных приставов. Рейды по поиску должников проходят регулярно и не безрезультатно.

Самыми актуальными наказаниями стали ограничение в управлении автомобилем (таковых сегодня по региону около 2 тысяч человек) и запрет на выезд из страны (к 5 тысячам алиментщиков применена эта мера наказания). Также согласно административным нарушениям должники привлекаются к общественным работам.

Как рассказала заместитель главного судебного пристава Тульской области Екатерина Неменущая, «…обязательные работы, как правило, должники отбывают там, где необходима физическая работа. Это уборка мусора и снега и тому подобное».

С одним их таких должников перед своими двумя детьми и попавшемуся за руку судебными приставами нам удалось поговорить. Как к злостному уклонисту от алиментов Алексею применена административная ответственность в виде 50 часов общественных работ и арест машины.

В 2018 году вступили в законную силу поправки, которые дают возможность объявить умышленно скрывающегося должника пропавшим без вести со всеми вытекающими отсюда последствиями. Мать ребенка может обратиться в Пенсионный фонд по месту своего жительства, с целью назначить пенсию ребенку по потере кормильца. Должник по всем базам будет числиться пропавшим без вести. А это значит, что он не сможет взять кредит, устроиться на работу.

Уполномоченный по правам ребенка Наталья Зыкова довольно часто слышит обращения женщин, помочь им призвать к совести нерадивых отцов. «Мы предлагаем сторонам договориться. Самое главное, ради чего бывшие супруги могут пойти на этот шаг, общий ребенок. Дети не должны страдать от ошибок взрослых».


Справедливости ради надо сказать, что и бывшая жена со своей стороны должна идти навстречу. А именно не настраивать детей против отца, не препятствовать общению и не тянуть на себя ситуацию. И помнить, супруги могут стать бывшими, а дети нет.
















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