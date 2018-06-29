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29.06.2018 18:48 Губернатор призвал активнее противодействовать коррупции "Вести-Тула"





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«Необходимо постоянно улучшать механизмы профилактики коррупционных правонарушений, снижать коррупционные риски в финансовой сфере настолько, насколько это возможно. Чтобы обеспечить законность и прозрачность финансовой деятельности, должен быть организован грамотный финансовый контроль со стороны всех контролирующих органов», - отметил Алексей Дюмин.



Алексей Дюмин провёл заседание комиссии по противодействию коррупции в регионе. На повестке дня два основных вопроса: профилактика нарушений при распределении бюджетных средств для сельскохозяйственной отрасли региона и государственно-финансовый контроль в расходовании финансовых средств из региональной казны.«Необходимо постоянно улучшать механизмы профилактики коррупционных правонарушений, снижать коррупционные риски в финансовой сфере настолько, насколько это возможно. Чтобы обеспечить законность и прозрачность финансовой деятельности, должен быть организован грамотный финансовый контроль со стороны всех контролирующих органов», - отметил Алексей Дюмин.













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