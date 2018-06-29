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29.06.2018 18:35 Проект «Тульская набережная» готов на 90% "Вести-Тула"





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Был на осмотре и автор проекта, Олег Шапиро. По его словам, «…уже через одну-две неделе и все будет так, как на картинках. Правда деревья должны подрасти. Всего будет посажено 520 новых деревьев и почти 12 тысяч кустарников. Это будет новый ландшафтный парк в центре города.



Глава региона выразил озабоченность по поводу здоровья деревьев. Как заверила специалист по озеленению Инна Ревутская, «…после того, как строители завершат работу, деревья и кустарники подкормят, смоют с них строительную пыль и растения придут в норму».



Директор Тульского государственного оружия Надежда Калугина рассказала, что «…будет создан интерактивный музейно-выставочный и культурно-образовательный центр «Тула мастеровая». Если мы в «Шлеме» рассказываем об истории оружейного производства, то здесь главный акцент будет сделан на мастеровых людях».



По проекту «Тульская набережная» будет благоустроено порядка 15 гектаров территории. В областной столице появится набережная, музейный квартал и все смогут увидеть обратную сторону Кремля. Уже многие туляки и гости города могут любоваться фонтаном на Крестовоздвиженской площади, а некоторые даже успели прогуляться пока по недостроенной набережной и оценить каскад мостов. «Рассчитываем, что в июле мы эту историческую несправедливость уберем. Жители области и гости Тулы смогут увидеть то, чего не видели 150 лет. Мы открываем уникальную, современную, продуманную площадку, где будут чувствовать себя комфортно люди разных возрастов», - сказал Алексей Дюмин.

Готовность - 90 %. Такую оценку дал губернатор Алексей Дюмин проекту «Тульская набережная» в ходе сегодняшнего осмотра. Губернатор остановился на нескольких точках, где выслушал доклады ответственных за них лиц.Был на осмотре и автор проекта, Олег Шапиро. По его словам, «…уже через одну-две неделе и все будет так, как на картинках. Правда деревья должны подрасти. Всего будет посажено 520 новых деревьев и почти 12 тысяч кустарников. Это будет новый ландшафтный парк в центре города.Глава региона выразил озабоченность по поводу здоровья деревьев. Как заверила специалист по озеленению Инна Ревутская, «…после того, как строители завершат работу, деревья и кустарники подкормят, смоют с них строительную пыль и растения придут в норму».Директор Тульского государственного оружия Надежда Калугина рассказала, что «…будет создан интерактивный музейно-выставочный и культурно-образовательный центр «Тула мастеровая». Если мы в «Шлеме» рассказываем об истории оружейного производства, то здесь главный акцент будет сделан на мастеровых людях».По проекту «Тульская набережная» будет благоустроено порядка 15 гектаров территории. В областной столице появится набережная, музейный квартал и все смогут увидеть обратную сторону Кремля. Уже многие туляки и гости города могут любоваться фонтаном на Крестовоздвиженской площади, а некоторые даже успели прогуляться пока по недостроенной набережной и оценить каскад мостов. «Рассчитываем, что в июле мы эту историческую несправедливость уберем. Жители области и гости Тулы смогут увидеть то, чего не видели 150 лет. Мы открываем уникальную, современную, продуманную площадку, где будут чувствовать себя комфортно люди разных возрастов», - сказал Алексей Дюмин.









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