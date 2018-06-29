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29.06.2018 15:28 В Туле обустраивают подъездные пути к участкам многодетных "Вести-Тула"





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Планы прохождения данных подъездных путей и проездов были согласованы с инициативными группами будущих новоселов. Сметная стоимость работ составляет почти 25 миллионов рублей, общая площадь щебеночного покрытия более 50 тысячи квадратных метров. Стоит задача выполнить всё запланированное на всех объектах к 1 ноября.







В Туле взялись за обустройство подъездных путей к площадкам строительства жилья для многодетных семей. В этом году - к семи: в районе поселков Октябрьский, Торхово, деревень Теплое (Шатск), Алешня, Крюково, Судаково, Епифанского шоссе.Планы прохождения данных подъездных путей и проездов были согласованы с инициативными группами будущих новоселов. Сметная стоимость работ составляет почти 25 миллионов рублей, общая площадь щебеночного покрытия более 50 тысячи квадратных метров. Стоит задача выполнить всё запланированное на всех объектах к 1 ноября.

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