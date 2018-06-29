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29.06.2018 15:21 В Туле улицу назовут в честь Героя России "Вести-Тула"





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Свою офицерскую службу начал на Северном Кавказе. Здесь он и погиб при исполнении воинского долга. На последнем заседании Тульской городской Думы принято решение о присвоении имени лейтенанта Рындина улице в микрорайоне «Северная Мыза».





В Туле появится новая улица, названная в честь Героя России Евгения Рындина. Он закончил школу в Узловой, затем поступил в Орджоникидзевское (Владикавказское) высшее военное командное краснознаменное училище внутренних войск.Свою офицерскую службу начал на Северном Кавказе. Здесь он и погиб при исполнении воинского долга. На последнем заседании Тульской городской Думы принято решение о присвоении имени лейтенанта Рындина улице в микрорайоне «Северная Мыза».

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