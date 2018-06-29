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29.06.2018 15:15 На одном из предприятий региона проводятся обыски "Вести-Тула"





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По данным следствия, с 1 января по 15 апреля текущего года руководство этого завода полностью не выплачивало свыше двух месяцев заработную плату в сумме более 16 миллионов рублей работникам данного предприятия.



В настоящее время проведены обыски на предприятии, проводятся обыски по месту жительства руководства и учредителей. Следователями проверяются порядок и способы расчетов руководством предприятия с контрагентами. Расследование уголовного дела продолжается.





В Тульской области в рамках расследования уголовного дела по факту невыплаты заработной платы работникам Киреевского завода легких металлоконструкций проводятся обыски.По данным следствия, с 1 января по 15 апреля текущего года руководство этого завода полностью не выплачивало свыше двух месяцев заработную плату в сумме более 16 миллионов рублей работникам данного предприятия.В настоящее время проведены обыски на предприятии, проводятся обыски по месту жительства руководства и учредителей. Следователями проверяются порядок и способы расчетов руководством предприятия с контрагентами. Расследование уголовного дела продолжается.

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