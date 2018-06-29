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29.06.2018 14:59 В «Тульских древностях» еще можно увидеть керамическую выпечку "Вести-Тула"





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В прежние времена ее зазывали особыми песнями-веснянками и печеными сладостями, в одних местах называемых жаворонками, в других - тетерками. Не мудрствуя лукаво, так, тетерками, назвали свою оригинальную керамическую выпечку и тульские музейщики. Вот уж действительно, - око видит да зуб неймет.





На эти печенья можно только смотреть. Попробовать на вкус не получится. Потому что сделаны они из керамики. В музее «Тульские древности» завершается свою работу мини-выставка, посвященная традициям наших предков, в частности - связанным с встречей весны.В прежние времена ее зазывали особыми песнями-веснянками и печеными сладостями, в одних местах называемых жаворонками, в других - тетерками. Не мудрствуя лукаво, так, тетерками, назвали свою оригинальную керамическую выпечку и тульские музейщики. Вот уж действительно, - око видит да зуб неймет.

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