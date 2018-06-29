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29.06.2018 14:51 Алексей Бирюлин стал и.о. главы администрации Новомосковска "Вести-Тула"





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Он давно находится в кадровом резерве регионального правительства, губернатор положительно оценивает результаты его работы на должности руководителя ГЖИ и высоко оценивает его управленческий потенциал.



Алексей Бирюлин заявил о том, что приложит все силы, чтобы Новомосковск продолжил свое динамичное развитие в экономике и социальной сфере, и после избрания нового состава Собрания депутатов примет участие в конкурсе на должность главы администрации.





Исполняющим обязанности главы администрации муниципального образования город Новомосковск назначен Алексей Бирюлин.Он давно находится в кадровом резерве регионального правительства, губернатор положительно оценивает результаты его работы на должности руководителя ГЖИ и высоко оценивает его управленческий потенциал.Алексей Бирюлин заявил о том, что приложит все силы, чтобы Новомосковск продолжил свое динамичное развитие в экономике и социальной сфере, и после избрания нового состава Собрания депутатов примет участие в конкурсе на должность главы администрации.

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