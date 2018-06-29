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НОВОСТИ | Общество



29.06.2018 14:39 Аварийные дымоходы стали головной болью для жителей тульского дома
Татьяна Смирнова



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Первый дом по улице Малые Гончары в Туле - еще и один из первопроходцев в своем районе. Сейчас соседи, глядя на то, как здесь идет капремонт, сами собираются последовать примеру жителей четырехэтажки.

На доме запланировано шесть основных видов работ: водопровод и канализация уже сделаны, сейчас подрядчик заканчивает ремонт фасада. На очереди - отопление, электрика и кровля. На первый взгляд, никаких проблем. Но на деле все вышло совершенно иначе. За крышу, ремонта которой здесь так долго ждали, подрядчик взяться не может. Причина - ветхие дымовентканалы. С многолетней проблемой жители обращались везде, куда только можно. Все надежды были на капремонт. Но в перечень работ данный вид не входит.

«Дымовентканалы начали разваливаться уже давно. – Говорит председатель совета дома № 1 по улице Малые Гончары Зоя Тулякова. – Мы бьемся за то, чтобы их отремонтировать. Ждали капитального ремонта, так как под текущий они, как нам говорили, не подпадают. Но нас не предупредили, что в капитальный ремонт не входят оголовки. Набрать 1 млн. 200 тыс. рублей на их ремонт мы не можем».

Сейчас жители боятся лишний раз вызвать газовую службу. Говорят - вдруг перекроют газ. В свою очередь, прокуратура уже провела проверку совместно с фондом капитального ремонта и управляющей компанией «Ремжилхоз». «Зафиксирован факт неудовлетворительного состояния дымоотводных каналов. 21 июня прокуратурой внесено представление в адрес управляющей компании с требованием произвести текущий ремонт по приведению в надлежащий вид указанных каналов. Этот вопрос находится у нас на особом контроле», - говорит прокурор Зареческого района Тульской области Артур

Как отреагирует «Ремжилхоз» на представление прокуратуры, будет известно в течение лета. Жители же снова меняют управляющую компанию в надежде на лучшее и уже готовы дать клич о сборе непомерной суммы для пенсионеров – 1 миллиона 200 тысяч на ремонт дымоходов, представляющих серьезную опасность для жизни.
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