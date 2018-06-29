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НОВОСТИ | Общество



29.06.2018 14:16 Решать проблемы крестьянских хозяйств региона будет Фермерский совет
Анастасия Октябрьская



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Самые вкусные сырники – из самодельного творога. А самый наваристый бульон – из домашней курицы. Всё чаще мы отдаём предпочтение фермерской продукции. Которую кстати найти не так-то просто и стоит она в разы дороже той, что на полках супермаркетов.

Сделать продукцию доступнее, а работу фермеров – проще и прозрачнее. Эти цели и преследует новоиспечённый Фермерский совет. «Мы должны с вами построить работу таким образом, чтобы те средства, которые мы предусматриваем в региональном бюджете Тульской области, были вами востребованы. Те формы поддержки, которые мы предусматриваем в нашей программе развития сельского хозяйства региона были актуальны. Нужен ваш голос. Чтобы этот голос звучал в районе», - говорит Министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев.

Своего рода передатчиком как раз таки и будут выступать члены Фермерского совета. По одному от каждого района нашей губернии. Чтобы сообща преодолевать трудности. Ну а задача министерства – контролировать использование бюджетных средств. Чтобы деньги шли действительно в дело. По словам фермера Евгения Подшибякина, «…нужно, чтобы это был действующий консультативный орган. Тот, который будет аккумулировать на себе все проблемы, которые есть в регионе».

По результатам первой встречи выбрали председателя, заместителя и секретаря Фермерского совета. Пришли к выводу, что, несмотря на жаркую во всех смыслах пору для хозяйств, необходимо выбираться из села в город. Чтобы встречи совета стали регулярными. А фермерская продукция без труда попадала на каждый обеденный стол.
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