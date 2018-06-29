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29.06.2018 13:55 В Тульской области детский отдых берут под контроль "Вести-Тула"





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В частности, они предусматривают разработку и утверждение списка рекомендуемых туристических маршрутов для прохождения групп с участием детей, а также формирование и ведение реестра организаций отдыха детей и их оздоровления.



Как рассказала депутат Тульской областной Думы Ольга Зайцева, «…родители предварительно могут ознакомиться с этим реестром. Узнать с условиями отдыха детей. Узнать о маршруте. Также есть возможность при необходимости пожаловаться. Таким образом, принятые положения усиливают контроль за качеством и безопасностью отдыха детей».

Безопасность детского отдыха накануне обсуждали в стенах здания регионального правительства. Парламентарии на очередном заседании облдумы приняли изменения в закон «О защите прав ребёнка».В частности, они предусматривают разработку и утверждение списка рекомендуемых туристических маршрутов для прохождения групп с участием детей, а также формирование и ведение реестра организаций отдыха детей и их оздоровления.Как рассказала депутат Тульской областной Думы Ольга Зайцева, «…родители предварительно могут ознакомиться с этим реестром. Узнать с условиями отдыха детей. Узнать о маршруте. Также есть возможность при необходимости пожаловаться. Таким образом, принятые положения усиливают контроль за качеством и безопасностью отдыха детей».











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