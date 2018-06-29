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НОВОСТИ | Общество



29.06.2018 13:39 Лагеря «Керамик» и «Октава» могут объединить
Елена Панова



| фото |
Два соседа. Лагеря «Керамик» и «Октава» и по возрасту почти ровесники. Оба построены в 1950-ые. Но вот по своему внешнему облику совсем не похожи.

Скромный «Керамик» с дорожками из плитки, которую делали еще на щекинском «Кислотоупоре», которому и принадлежал лагерь. И «Октава» практически полностью перестроенная после того, как дело в свои руки взял арендатор. В том, и другой за смену отдыхает по 150 детей. Поэтому губернатора, прежде всего, интересовал вопрос безопасности. Как заверил начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин, «…периметр полностью закрыт. Есть входная группа с комнатой охраны. Круглосуточное дежурство несут два сотрудника частного охранного предприятия».

Каждый год «Керамик» готовят к новому сезону. Но капитального ремонта летние дачи не видели давно. По словам первого заместителя главы администрации Тулы Владислава Галкина, «…есть потенциальный арендатор, готовый понести затраты по ремонту корпусов и благоустройству территории лагеря».

Этот сезон «Керамик» проживет без изменений. Перемены начнутся через год. Лагерь планируют заметно обновить. 10 лет назад здесь сгорела столовая. Вот, что осталось от нее. Питаться ребята ходят в соседнюю «Октаву».

Баскетболисты из детской спортивной школы в «Керамик» ездят уже десять лет подряд. Условия для тренировок здесь вполне подходящие.
Само место на берегу Воронки заставляет снять пиджак и присоединиться к играм ребят. Спортивным и интеллектуальным. И уж точно, каждый, кто переступает порог лагеря, вспоминает свое пионерское детство.

















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