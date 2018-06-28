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28.06.2018 19:18 Жители региона задолжали за газ 186 млн. рублей "Вести-Тула"





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За долги в десятки тысяч рублей уже отключено несколько коттеджей в Алексинском и Заокском районах. В особняке должника в посёлке Маслово Большой Тулы газопровод заварен сваркой за долг в размере 78 тысяч рублей.



Для отключения газоснабжения решения суда не требуется. А подача голубого топлива возобновится только после оплаты задолженности за газ в полном объеме, а также всех пеней, издержек и расходов за проводимые работы.







186 млн. рублей, такова сумма долга за потребленный газ у населения Тульской области. В списке неплательщиков числятся почти 52 тысячи человек.За долги в десятки тысяч рублей уже отключено несколько коттеджей в Алексинском и Заокском районах. В особняке должника в посёлке Маслово Большой Тулы газопровод заварен сваркой за долг в размере 78 тысяч рублей.Для отключения газоснабжения решения суда не требуется. А подача голубого топлива возобновится только после оплаты задолженности за газ в полном объеме, а также всех пеней, издержек и расходов за проводимые работы.

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