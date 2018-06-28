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28.06.2018 19:04 «Мюсли» покажет в Сербии спектакль «В коробке» "Вести-Тула"





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Единственный актер - Дарья Зайцева- создает на сцене хрупкую воображаемую реальность своего героя из картонных коробок и совсем простых вещей. Тульский зритель уже видел эту работу, посмотрим, как оценит ее западная публика и жюри. Фестиваль продлится по 1-е июля.

Сегодня в Белграде открылся 1 международный фестиваль моноспектаклей FestmОno. Его участники - коллективы из Франции, Швеции, Польши, Сербии. Единственным представителем России на нем будет тульский театр-студия «Мюсли» с мим-спектаклем «В коробке».Единственный актер - Дарья Зайцева- создает на сцене хрупкую воображаемую реальность своего героя из картонных коробок и совсем простых вещей. Тульский зритель уже видел эту работу, посмотрим, как оценит ее западная публика и жюри. Фестиваль продлится по 1-е июля.









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